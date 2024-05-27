В Армении вспыхнули новые протесты с требованием отставки Пашиняна – за сутки более 226 задержанных

🎥 Видео

Опубликовано: 27.05.2024 10:14 , Обновлено: 27.05.2024

Десятки тысяч армян в воскресенье, 26 мая, собрались на акцию протеста в центре столичного Еревана, потребовав отставки действующего премьер-министра Николы Пашиняна после объявления властей о готовности передать контроль над несколькими приграничными селами Азербайджану. Несмотря на массовые задержания участников протестов, так называемые "акции гражданского неповиновения" продолжились и в понедельник, 27 мая.

Воскресная демонстрация стала одной из самых массовых за последние несколько недель. Полиции пришлось взять в оцепление здание правительства Армении в Ереване и выставить кордоны у входа.

Возглавил протесты архиепископ Баграт (в миру Вазген Галстанян), глава Тавушской епархии на северо-востоке страны. Он встал во главе движения под названием “Тавуш во имя родины” после того, как в апреле 2024 года Армения согласилась передать контроль над четырьмя селами в регионе Азербайджану. Несмотря на то, что именно статус этих нескольких сёл были главным вопросом, который отстаивали сторонники политического движения, сейчас их требования им уже не ограничиваются: участники уличных протестов требуют отставки правительства Пашиняна, которого называют “антиармянским предателем и “агентом иностранных сил”.

Один из лидеров “Тавуш во имя родины” Гурген Меликян заявил, что именно Баграт Галстанян должен занять пост премьер-министра Армении Пашиняна. Тот уже согласился “заморозить” свое служение в церкви и взять на себя “личную ответственность за весь этот процесс”. Пашиняна же Галстанян призвал “уйти в отставку добровольно”.

Сам архиепископ Баграт также присутствовал на митинге в Ереване - по соцсетям разлетелось видео его выступления под песню легендарной группы Queen “We Will Rock You”.

Согласно информации армянских СМИ, которые ссылались на официальные данные МВД Армении, к утру понедельника было известно как минимум о 226 задержанных участниках акций протеста.При этом глава ереванской полиции Арам Ованнисян заявил, что “полиция никого не задерживает без оснований”.

Между тем, в Сети появились многочисленные видео задержаний и столкновений участников акций протеста с полицейскими. На них видно, как демонстранты перекрывают дороги и улицы, что полиция может рассматривать как прямое нарушение общественного порядка.

Россия отозвала своего посла в Армении «для консультаций» в Москву