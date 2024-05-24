Россия отозвала своего посла в Армении "для консультаций" в Москву

Опубликовано: 24.05.2024 17:32 , Обновлено: 24.05.2024

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что в Москву 24 мая вызвали посла РФ в Армении Сергея Копыркина "для консультаций".

Больше никаких подробностей в комментарии Захаровой на сайте российского МИД не привели.

Позднее глава МИД РФ прокомментировал случившееся, но новых подроьностей не раскрыл. «Послы периодически приезжают на консультации», - сказал Лавров.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что “как минимум две страны ОДКБ участвовали в подготовке войны против нас”, имея в виду так называемые “Тавушские столкновения” в июле 2020 года на армяно-азербайджанской границе.

“Эти страны создали имитацию того, что хотят нам помочь, или они якобы нам помогли, но я хочу сказать, что война была даже не из-за Нагорного Карабаха. Целью той войны было несуществование независимого государства Республика Армения”, - процитировало Пашиняна армянское агентство News.am.

Что это за страны, премьер-министр не уточнил.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Никол Пашинян выдвинул ультиматум ОДКБ и назвал условие, при котором Армения выйдет из организации. По словам премьера, в ОДКБ не пояснили Еревану, каковы границы суверенной территории Армении. Этот вопрос остается “на столе”, отметил Пашинян.

«Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ» — Пашинян выдвинул ультиматум военному союзу