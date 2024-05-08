"Меркель держала шаурму под контролем" — В Германии потребовали снизить цены на популярную закуску

Опубликовано: 08.05.2024 20:35 , Обновлено: 08.05.2024

Немецкая политическая партия призвала правительство Германии ограничить стремительно растущие цены на шаурму, которые за последние два года выросли более чем в 2 раза из-за инфляции.

Крайне левая партия Die Linke потребовала ограничить цены на популярную закуску. Немцы недовольны тем, что, столкнувшись с экономическим кризисом, вынуждены платить до 10€ за шаурму, которая два года назад стоила всего 4€.

В итоге Die Linke предложила установить максимальную цену в размере 4,90€ для всех, а 2,90€ — для молодёжи. Представители партии считают, что блюдо является основным продуктом питания для малообеспеченных слоёв населения, пишет британская газета The Independent.

“Донерфляция”*, *или быстро растущая стоимость шаурмы, стала одной из самых серьёзных проблем Германии – именно она привела в ярость молодёжь страны. В свою очередь канцлер Олаф Шольц признал, что вопрос о шаурме ему задают “везде, куда бы он не пошёл”.

Даже Ханна Штайнмюллер, депутат парламента от партии “Зелёные”, которая обычно призывает людей отказаться от мяса, почувствовала необходимость обсудить этот вопрос в парламенте.

“Я знаю, что для многих людей здесь это не повседневная проблема и что это также может вызвать насмешки, но я думаю, что как представители избирателей мы обязаны осветить эти разные точки зрения”, — отметила Штайнмюллер.

Некоторые молодые люди и вовсе призвали к возвращению Ангелы Меркель, бывшего канцлера Германии, утверждая, что предшественник Шольца “держала шаурму под контролем”.

Ранее Telegraf.news писал, что власти немецкого города Франкфурт-на-Майне установили на одной из улиц протяжённостью чуть более километра 566 дорожных знаков, превратив её в велосипедную дорожку. При этом на Грюнебургвег сохранили одностороннее движение и парковочные места для машин. Правда, в определённые часы и по особым правилам.

В Германии на улице длиной 1100 метров установили более 500 дорожных знаков. Это как?