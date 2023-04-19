В 7,5 раз больше, чем выпускает. Аналитики подсчитали, сколько танков теряет Россия в Украине за месяц

Опубликовано: 19.04.2023 11:54 , Обновлено: 19.04.2023

Боевые потери и западные санкции привели российские вооруженные силы «в состояние упадка», пишет CNN со ссылкой на аналитиков. Тем не менее, у Москвы «все еще достаточно огневой мощи», чтобы продолжать войну в Украине.

Как сказано в докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Россия уже потеряла «почти 10 000 единиц ключевой техники, такой как танки, грузовики, артиллерийские орудия и беспилотные летательные аппараты».

[info_b]В Минобороны России информацию о своих потерях не комментируют. Аналитики могут собирать информацию, например, по фотографиям и видео с фронта в Интернете.[/info_b]

При этом эксперты отметили, что РФ «может использовать запасы времен холодной войны и более старую технику на передовой, чтобы восполнить в цифрах то, что она, возможно, потеряла в технологиях».

«Качество российских вооруженных сил с точки зрения передового оборудования, вероятно, снизится, по крайней мере, в ближайшей перспективе», — считают в CSIS.

Там подсчитали, что российские потери основных боевых танков, особенно современных, были «серьезными».

«По оценкам, за год войны Москва потеряла от 1 845 до 3 511 танков», — заявили аналитики и подчеркнули, что потери более нового, модернизированного основного боевого танка Т-72Б3, впервые поставленного в 2013 году, «особенно ощутимы».

В докладе CSIS обратили на проблему, с которой сталкивается Россия при строительстве новых танков. Так, по их информации, Россия теряет в среднем почти 150 танков всех типов в Украине каждый месяц. Хотя один танковый завод, Уралвагонзавод, может производить около 20 танков в месяц.

[info_b]Как ранее писали российские СМИ, Уралвагонзавод — единственный в России производитель танков для Вооруженных сил РФ.[/info_b]

Кроме того, аналитики CSIS добавили, что Москва «вынуждена» восстанавливать и вводить в строй свои танки, отслужившие десятилетия, потому что у нее «просто нет ресурсов для создания новых», а западные санкции не позволяют ей получать запчасти и инструменты, необходимые для сборки современного танка.

Медведев пообещал «тысячи танков»

Кстати, в феврале 2023 год экс-президент России, а ныне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев посетил омский танковый завод.

Там он заявил, что РФ «планирует построить и модернизировать тысячи танков, пока противник [Украина] клянчит вооружение за границей».

А в конце марта он пообещал «взбодрить» директоров военных заводов, зачитывая им цитаты из Сталина. А потом заявил, что военная промышленность РФ перешла на военные рельсы.

«Наши враги считают, что наша промышленность захлебнется, не справится. Бесконечные разговоры – закончились снаряды, закончились танки, закончились ракеты и так далее. Одних танков в этом году мы полторы тысячи штук сделали. Прокалькулируйте, сколько получит наш противник даже по самым оптимистичным расчетам, – вот вам и ответ», — заявил он.