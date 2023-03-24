Россия нарушила контракт по поставкам оружия в Индию из-за войны в Украине

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Опубликовано: 24.03.2023 10:52 , Обновлено: 24.03.2023

В ВВС Индии (IAF) заявили, что Россия не в состоянии выполнить свои обязательства по поставкам оружия из-за войны на Украине. Это создает потенциальную напряженность в отношениях Нью-Дели со своим крупнейшим поставщиком вооружений.

Представитель IAF сообщил индийскому парламентскому комитету, что из-за войны на Украине “крупная поставка” из Москвы “не состоится”. “Они сообщили нам в письменном виде, что не в состоянии осуществить поставку”, - сказал представитель, согласно отчету.

Признание, опубликованное в докладе нижней палаты парламента Индии во вторник, является первым официальным подтверждением индийских властей на фоне циркулирующих слухов и сообщений в российских СМИ, что военная промышленность России оказалась неспособна обеспечить не только экспорт, но даже обеспечение собственной армии.

В отчете парламента Индии не раскрыли состав поставки, которую провалила Россия. Однако известно, что РФ обязалась поставить Индии комплексы противовоздушной обороны С-400 “Триумф”, заказанные еще в 2018 году за 5,4 миллиарда долларов. Три из этих систем были поставлены, и ожидаются еще две, сообщает Reuters. По данным агентства, ВВС Индии также ожидают от России запасные части для своих истребителей Су-30МКИ и МиГ-29.

На днях Экс-президент России Дмитрий Медведев пообещал “взбодрить” директоров военных заводов, зачитывая им цитаты из Сталина. А потом заявил, что военная промышленность РФ перешла на военные рельсы.

“Наши враги считают, что наша промышленность захлебнется, не справится. Бесконечные разговоры – закончились снаряды, закончились танки, закончились ракеты и так далее. Одних танков в этом году мы полторы тысячи штук сделали. Прокалькулируйте, сколько получит наш противник даже по самым оптимистичным расчетам, – вот вам и ответ”, - заявил он.

Впрочем, в самой России распространяют информацию, что там начали снимать с консервации советские танки Т-54/55, выпущенные в 40-50-х годах, которые, скорее всего, отправляют на фронт в Украину. В соцсетях появились фотографии и видео поездов, едущих с Дальнего Востока, на грузовых платформах которых видны десятки танков. Не их ли имел в виду Дмитрий Медведев?

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