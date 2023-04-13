В 2023 году мирных переговоров между Россией и Украиной не будет - Washington Post

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Опубликовано: 13.04.2023 08:44 , Обновлено: 13.04.2023

В 2023 году Россия и Украина "не решатся на мирные переговоры, а боевые действия затянутся и продолжатся в следующем году". Об этом 13 апреля написала американская газета Washington Post, ссылаясь на "совершенно секретные документы", полученные от источника в Разведывательном управлении Министерства обороны США.

“Ожидается, что кровопролитная война между Украиной и Россией продлится и в 2024 году, ни одна из сторон не одержит победу, но при этом обе стороны откажутся вести переговоры о прекращении конфликта”, - отметили журналисты издания.

Как отмечают источники в Пентагоне, американская разведка оценивает возможность провести переговоры в настоящее время “маловероятной” “при всех рассмотренных сценариях”, “даже если Украина отвоюет значительные территории и нанесет неприемлемые потери российским силам”.

Наиболее вероятным сценарием развития событий в 2023 году авторы анализа документов американского Разведуправлении называют “тупик, когда ни одна из сторон не достигает решающего преимущества”. Причиной этого, по мнению американских специалистов, является “недостаточное количество войск и припасов для эффективных военных операций”.

“Война на истощение повысит вероятность смены руководства” в Украине - источник в Пентагоне

“Для украинской стороны продолжающаяся война на истощение приведет к разочарованию внутри страны и “критике” того, как ведется война”, - отметили авторы секретного документа. По их мнению, всё это “повысит вероятность смены руководства” в Украине.

Авторы анализа Разведуправления Минобороны США также отметили, что такая “тупиковая ситуация” в войне также приведет к тому, что украинскому руководству придётся провести “полную мобилизацию” населения и отправить на передовую ещё больше солдат.

В свою очередь Россия, по мнению экспертов Пентагона, будет вынуждена задействовать “деградированные резервы из-за сокращения боевой мощи”, что также предполагает еще одну волну мобилизации. Эксперты также отметили, что это подтолкнёт российское руководство “ускорить усилия по интеграции захваченных территорий в состав России”.

Напомним, министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник выступил с заявлением во время визита в Венгрию 12 апреля и призвал начать в Украине перемирие путем запрета на перемещение военной техники и солдат.

Чиновник заявил, что необходимо «незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры — чем раньше, тем лучше».

МИД Беларуси призвал запретить в Украине передвижение военной техники