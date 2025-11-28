В 10 раз больше? В России сравнили с Украиной коррупционные суммы в 2025 году

Опубликовано: 28.11.2025 13:55 , Обновлено: 28.11.2025

Российские журналисты сравнили суммы ущерба, нанесённого государству российскими коррупционерами за 2025 год с суммами, фигурирующими в самом громком коррупционном скандале в соседней Украине, который сейчас разворачивается вокруг государственной компании по ядерной энергетике «Энергоатом».

Сравнительный анализ данных из открытых источников провели авторы Telegram-канала “Агентство. Новости”. Они брали данные Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и публикации по самым громким коррупционным делам в России государственного агентства ТАСС и газеты “Коммерсантъ”. В результате авторы анализа пришли к выводу, что в России только за 2025 год украли в 10 раз больше, чем сумма хищения по делу “Энергоатома”.

Так, по официальным данным НАБУ, участники схемы в “Энергоатоме” заработали на откатах за контракты не менее 100 млн долларов.

В то же время в России журналисты насчитали целых 20 крупных дел о коррупции, которые в этом году были начаты, расследовались или были завершены. Общий ущерб по этим делам превысил 88,9 млрд российских рублей, что в эквиваленте составляет свыше 1,1 млрд долларов , то есть в 10 раз больше суммы хищений в украинском “Энергоатоме”.

Среди крупнейших коррупционных дел 2025 года в России журналисты упомянули дело Юлии Мерваезовой, которая была назначена Москвой замминистра строительства ДНР и, как утверждает следствие, “заработала” на госконтрактах с российским Минобороны более 9 млрд российских рублей (то есть почти 115 млн долларов).

Практически такая же сумма ущерба заявлена по делу экс-главы «Башнефти» и экс-сенатора Виктора Хорошавцева, которого в мае объявили в розыск, а также по делу бывшего вице-президента Российской железной дороги Салмана Бабаева, которого обвинили в заключении невыгодных для государства сделок.

Ещё на 8,3 млрд российских рублей (около 105 млн долларов) “нагрел” государство бывший замглавы Генштаба Халил Арсланов, которого летом московский военный суд приговорил к 17 годам колонии за махинации. Фигуранту другого уголовного дела за хищение Сергею Чевелеву, руководившему до недавнего времени компанией «Росдорснабжение», удалось скрыть за границей. Ему и ещё двум фигурантам дела вменили хищение у госзавода 7 млрд рублей (почти 90 млн долларов).

В других коррупционных делах фигурируют уже более “скромные”, но лишь по меркам этого сомнительного топа, суммы:

дело о линиях обороны на границе с Украиной в Курской, Белгородской и Брянской областях - суммарно порядка 5,9 млрд российских рублей (75 млн долларов);

дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова (осуждён на 13 лет колонии) - 5,4 млрд российских рублей (69 млн долларов);

дело экс-сотрудника бюро специальных технических мероприятий МВД Георгия Сатюкова - 5 млрд российских рублей (64 млн долларов);

дело бизнесмена Владимира Ярченкова, оператора по обращению с коммунальными отходами - 5 млрд российских рублей (64 млн долларов).

Ранее Telegraf.news рассказал, что 28 ноября следователи из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пришли с обысками к руководителю Офиса президента Андрея Ермака. Точную причину обысков пока никто из официальных лиц не называл. Сам Ермак подтвердил лишь сам факт проведения “процессуальных действий” в своём доме.

К главе офиса Зеленского пришли с обысками антикоррупционные органы. Что известно?

“Никаких препятствий у следователей нет. Им было предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранители. С моей стороны — полное содействие”, — написал Ермак в своих соцсетях.