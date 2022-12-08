Узбекистан отказался от «газового союза» с Россией

Опубликовано: 08.12.2022 15:25 , Обновлено: 15.11.2024

Министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов раскритиковал предложение России о «газовом союзе». Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам министра, Ташкент не согласится на политические условия, которые поставят под угрозу его национальные интересы.

Напомним, в ноябре Россия заявила, что обсуждает газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном для поддержки поставок между тремя странами и другим покупателям, включая Китай. Мирзамахмудов подчеркнул, Узбекистан еще не получил предложение.

«Если мы импортируем газ из другой страны, мы сотрудничаем только на основе коммерческого договора купли-продажи. Мы никогда не пойдем на политические условия в обмен на газ. Короче говоря, мы получим предложенный нам газовый контракт только в том случае, если мы на него согласимся, в противном случае — нет», — заявил Мирзамахмудов.

Однако, как пишут СМИ, Узбекистан по-прежнему частично зависит от иностранного газа. Ташкент в последние несколько дней испытывала нехватку газа, поскольку потребление резко возросло из-за холодного периода.

Ранее Телеграф писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране начали подготовительный работы по проекту совместного с Россией газового хаба для распределения газа в Европу. По его словам, сейчас «организуется 540 новых буровых работ».

Турция начала работу по созданию совместного с РФ газового хаба — Эрдоган