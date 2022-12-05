Турция начала работу по созданию совместного с РФ газового хаба — Эрдоган

Опубликовано: 05.12.2022 08:27 , Обновлено: 15.11.2024

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране начали подготовительный работы по проекту совместного с Россией газового хаба для распределения газа в Европу.

По его словам, сейчас «организуется 540 новых буровых работ».

Напомним, еще в середине октября Эрдоган сообщил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о создании газового хаба в Турции.

«Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию», — сказал он.

Тогда он заявил, что «сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией предстоящей зимой», но «к счастью, в Турции такой проблемы нет». И выразил надежду, что Турция станет «центром поставок природного газа».

Эрдоган объявил о создании с Россией газового хаба