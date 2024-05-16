Уроженца Мозыря назначили военным советником премьер-министра Израиля

Опубликовано: 16.05.2024 19:53 , Обновлено: 16.05.2024

Уроженца Мозыря Гомельской области Романа Гофмана назначили военным советником премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Раньше Гофман занимал должность командира тренировочной базы Армии обороны Израиля "Цеэлим".

Также Гофмана повысили в звании до генерал-майора. В должности военного советника главы израильского правительства он заменил генерал-майора Ави Гиля.

На церемонии присвоения звания присутствовали Нетаньяху, министр обороны страны Йоав Галант, начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Херци Ха-Леви.

[info_b]Гофман известен тем, что утром 7 октября, когда боевики ХАМАС вторглись из Сектора Газа в Израиль, военный вместе со своим водителем по собственной инициативе выехал из своего дома в Ашдоде в направлении города Сдерот. Там, на месте, еще до прихода израильских войск Гофман узнал, что по городу ездит машина с боевиками, которые стреляют по гражданскому населению, и вступил в бой с ними. Известно, что военный попал в двух бойцов ХАМАС, при этом сам получил ранение в левое бедро. [/info_b]

Кстати, интересный факт: в Израиле при присвоении воинского звания военному один погон надевает его командир, другой - член семьи. Так, Гофману погон надела его жена.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что администрация президента США Джо Байдена предложила властям Израиля помочь секретными разведданными о местонахождении лидеров ХАМАС. По данным анонимных источников Washington Post, американские официальные лица также предложили Израилю помощь в создании тысячи убежищ и поддержку в строительстве систем доставки еды, воды и лекарств, чтобы палестинцы, эвакуированные из Рафаха, могли иметь пригодное для жизни место.

США предложили Израилю помочь найти лидеров ХАМАС. Что попросили взамен?