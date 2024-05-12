США предложили Израилю помочь найти лидеров ХАМАС. Что попросили взамен?

Опубликовано: 12.05.2024 19:07 , Обновлено: 12.05.2024

Администрация президента США Джо Байдена предложила властям Израиля помочь секретными разведданными о местонахождении лидеров ХАМАС. Об этом со ссылкой на приближенные источники сообщило издание Washington Post.

По данным анонимных источников Washington Post, американские официальные лица также предложили Израилю помощь в создании тысячи убежищ и поддержку в строительстве систем доставки еды, воды и лекарств, чтобы палестинцы, эвакуированные из Рафаха, могли иметь пригодное для жизни место.

Свои предложения в течение последних нескольких недель США озвучивали в надежде убедить Израиль провести “более ограниченную и целенаправленную операцию” в южном городе Газа, где укрываются около 1,3 миллиона палестинцев, бежавших туда из других частей Газы.

Ранее Израиль пообещал начать полномасштабное наступление на Рафах, и на этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаньяху предпринял ряд шагов, которые “вызвали в Белом доме опасения” что давно обещанное вторжение на переполненный беженцами город может во-вот случиться.

Также Washington Post сообщил, что сейчас власти США сотрудничают с Египтом, чтобы найти и перекрыть туннели, пересекающие границу Египта и сектора Газа в районе Рафаха, которые ХАМАС использовал для пополнения запасов в военных целях.

Пока неясно, прислушается ли Израиль к неоднократным предупреждениям США не начинать полномасштабное наземное вторжение, особенно с учетом того, что Байден и Нетаньяху несколько месяцев находятся в состоянии “напряженности и открытого конфликта”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что США приостановила поставку оружия Израилю из-за наземной военной операции в город Рафахе на юге сектора Газа. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванного высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена.

США приостановили поставки оружия Израилю из-за военной операции в Рафахе — Reuters