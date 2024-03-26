Украина заявила о поражении ещё одного корабля ВМС России

Опубликовано: 26.03.2024 10:46 , Обновлено: 04.07.2024

В ночь с 25 на 26 марта ВМС Украины поразила ракетами десантный корабль "Константин Ольшанский". Такое заявление сделал спикер украинских ВМС Дмитрий Плетенчук.

По информации украинской стороны, удары ракетами “Нептун” были нанесены по кораблю “Константин Ольшанский” который находился в Севастополе. Раньше корабль принадлежал ВМС Украины, но был “захвачен при аннексии Крыма”. Около 9 лет корабль простоял в бухте, “служа источником запчастей для российского флота”.

“На 10-й год войны они поняли, что в результате атак Украины дальнобойными ракетами у них заканчиваются в Черном море большие десантные корабли, поэтому в течение года его восстановили”, — рассказал представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Точные повреждения корабля “уточняются”, но по заверению украинских ВМС он “не в строю”. Российская сторона произошедшее пока не подтвердила.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в результате ночной атаки дальнобойных ракет в Крыму 24 марта, были поражены российские большие десантные корабли (БДК) “Ямал” и “Азов”. Однако в ВМС Украины не раскрыли подробности и не привели доказательства произошедшего.

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