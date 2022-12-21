Потери российских войск превышают 100 тыс. человек — Уоллес

Опубликовано: 21.12.2022 15:38 , Обновлено: 21.12.2022

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия на войне против Украины, по его данным, потеряла более 100 тысяч военных.

По его словам, в эту цифру включены ликвидированные, раненые и дезертиры.

В связи с этим Уоллес подчеркнул, что президент России Владимир Путинможет уволить начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

«Россия потеряла значительное количество генералов и командующих. Ходят слухи об увольнении генерала Герасимова, поскольку Путин отказывается от ответственности за продолжающийся в Украине военный провал. Высокий уровень смертности и рост общественного недовольства продолжается», — сказал британский министр.

Напомним, ранее появилась информация, что украинские военные пытались уничтожить главу Генштаба РФ Герасимова, когда тот прибыл в тыл российских войск в Харьковской области в 2022 году (вероятно, в Изюм этой весной). Российский блогер и бывший глава «Минобороны ДНР» Игорь Стрелков, однако, считает, что это было ошибкой ВСУ.