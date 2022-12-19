Стрелков рассказал, почему США запретили Украине убивать главу Генштаба РФ Герасимова

🎤 Мнение

Опубликовано: 19.12.2022 09:05 , Обновлено: 19.01.2023

Украинские военные пытались уничтожить главу Генштаба РФ Герасимова, когда тот прибыл в тыл российских войск в Харьковской области в 2022 году (вероятно, в Изюм этой весной). Российский блогер и бывший глава "Минобороны ДНР" Игорь Стрелков, однако, считает, что это было ошибкой ВСУ.

“Спецслужбы США вновь продемонстрировали, что в них еще осталось немалое число умных и дальновидных аналитиков. Которые, оценив масштаб личности и ума генерала Герасимова, справедливо предположили, что в случае его безвременной кончины (при всём небогатстве выбора) всё-таки есть немалый шанс, что место начальника Генштаба ВС РФ займёт кто-нибудь поумнее и хоть немного профессиональнее”, - написал бывший глава “Минобороны ДНР” Игорь Гиркин, по кличке Стрелков.

По его мнению, другой командующий войсками РФ мог бы усложнить украинским военным процесс освобождения оккупированных территорий. “Если верить (а лучше не верить) дальнейшим подробностям - украинские ракетчики удар всё-таки нанесли, но, как известно, “дуракам всегда везёт” и среди жертв данного удара НГШ Герасимова не оказалось”, - написал Игорь Стрелков.

Ранее издание New York Times сообщило, что США, узнав о планах ВСУ нанести удар по тылу российских войск в районе прибытия главы Генштаба РФ, попросили этого не делать.

“Мы сказали им не делать этого. Мы сказали: “Эй, это слишком”, - рассказал анонимный источник в Белом доме. Однаок сообщение поступило слишком поздно. Украинские военные уже начали атаку на позиции генерала. “Десятки россиян погибли во время удара, сообщили [американские] чиновники”, - написало NYT.