Умерла звезда "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная

Опубликовано: 16.11.2024 12:38 , Обновлено: 16.11.2024

В Москве умерла советская актриса Светлана Светличная, наиболее известная по роли Анны Сергеевны в фильме "Бриллиантовая рука". По словам невестки Ольга, 84-летней артистки не стало сегодня утром после "продолжительной тяжёлой болезни". Об этом сообщил российский телеканал "РБК".

По информации Telegram-канала Mash, предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность на фоне рака ротоглотки. Как утверждает издание, в конце августа врачи признали её неизлечимо больной и присвоили паллиативный статус. Сама актриса лечиться категорически отказывалась. Отметим, что родственники официальную причину смерти пока не назвали.

Ранее мы рассказывали, что 84-летняя артистка страдала деменцией, поэтому около года назад её поместили в психиатрическую больницу. Светличная с трудом узнавала своих друзей и считала, что ей 41 год, [link href=“https://www.kp.ru/daily/27585/4910863/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] издание «Комсомольская правда».

Тогда родственники решили, что в силу непростого состояния (когда актриса могла ходить, она уходила из дома и терялась), женщина должна находиться под наблюдением врачей. Кроме того, у неё обнаружили проблемы с ногами, поэтому в последнее время Светличная перемещалась на коляске.

[info_b]Советская актриса сыграла в десятках фильмов. Одна из наиболее известных её ролей — Анны Сергеевны в фильме «Бриллиантовая рука» (именно она произносит ушедшую в народ фразу «Не виноватая я, он сам пришёл»). Кроме того, популярность ей принесли такие картины, как«Семнадцать мгновений весны», «Любить», «Неподсуден», «Держись за облака», «Им покоряется небо».[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в возрасте 78 лет в Москве скончался российский композитор, певец, народный артист России Вячеслав Добрынин. Эту информацию во вторник, 1 октября, российскому изданию РБК подтвердила его супруга Ирина.

В Москве скончался российский певец и композитор Вячеслав Добрынин