В Москве скончался российский певец и композитор Вячеслав Добрынин

Опубликовано: 01.10.2024 13:04 , Обновлено: 01.10.2024

Российский композитор, певец, народный артист России Вячеслав Добрынин скончался в Москве в возрасте 78 лет. Эту информацию во вторник, 1 октября, российскому изданию РБК подтвердила его супруга Ирина.

Российский Telegram-канал Mash озвучил предварительную причину смерти музыканта — “острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения”.

Ранее в местных медиа сообщалось, что конце сентября Добрынина госпитализировали в одну из столичных клиник с подозрением на инсульт. По данным Telegram-каналов, после обследования в больнице музыканту поставили диагноз “хроническая артериальная гипертония”, к которой затем присоединилась церебральная и дыхательная недостаточности, в результате чего было нарушено кровообращение в мозге. Также известно, что ранее музыкант перенёс три инсульта, в последние два месяца, по словам его менеджера , “сильно болел и почти не вставал с кровати”.

[info_b]Вячеслав Добрынин известен как композитор, написавший музыку для многих популярных песен 1990-ых годов. Писал музыку для Аллы Пугачевой, Михаила Боярского, Льва Лещенко, Ирины Аллегровой, Надежды Кадышевой, Валентины Толкуновой, ВИА «Самоцветы», ВИА «Веселые ребята», группы «Земляне» и многих других.

Самыми популярными его композициями стали такие известные российские песни, как «Не сыпь мне соль на рану», «Все, что в жизни есть у меня», «Ах, какая женщина».[/info_b]