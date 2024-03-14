Умер вице-президент “Лукойла”. Это четвёртая смерть среди руководителей за последние 2 года

Опубликовано: 14.03.2024 14:42 , Обновлено: 14.03.2024

Вице-президент «Лукойла» и чемпион по авиамодельному спорту Виталий Робертус скончался на 54-ом году жизни, сообщили в пресс-службе компании. Это уже четвертая смерть топ-менеджера корпорации за последние два года. Что случилось с предыдущими?

Причины и обстоятельства смерти руководителя в компании пока не раскрыли.

Известно, что карьера Виталия Робертуса была связана исключительно с компанией «Лукойл». Он пришёл в корпорацию сразу после окончания Московского авиационного института. Сперва он занимал должность экономиста, а спустя 30 лет дошёл до поста руководителя и вице-президента компании, рассказали на сайте пресс-службы.

Кто раньше стоял во главе “Лукойла”?

В конце октября 2023 года умер председатель совета директоров Владимир Некрасов , которому было 66 лет. Согласно заключению врачей, его смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, пишет международный американский канал RTVi.

До этого главой совета компании был 67-летний Равиль Маганов . В начале сентября 2022 он погиб в результате падения из окна московской больницы. В пресс-службе «Лукойла» сообщили, что топ-менеджер скончался «после тяжелой болезни».

В мае 2022 года на 44-ом году жизни умер бывший член правления Александр Субботин. Его нашли мёртвым в подвале частного дома. Официальной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность.

Ранее Телеграф писал, что России грозит серьёзный дефицит топлива из-за регулярных обстрелов нефтебаз украинскими беспилотниками. Такое мнение озвучил российский экономист Игорь Липсиц. По его словам, в скором времени российским властям придется выбирать — обеспечивать топливом армию или выделять горючее на посевную.

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