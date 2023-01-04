Умер последний глава Верховного Совета РСФСР Хасбулатов

Опубликовано: 04.01.2023 08:15 , Обновлено: 04.01.2023

Поздно вечером 3 января стало известно о смерти Руслана Хасбулатова, последнего председателя Верховного Совета РСФСР. Ему было 80 лет.

По информации российских СМИ хоронить Хасбулатова планируют в Чечне. В Москве же никаких мероприятий прощания родные организовывать не будут.

Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном, его семью переселили в Казахстан в рамках советской депортации чеченцев и ингушей.

В марте 1990 года его избрали народным депутатом РСФСР, а в октябре 1991 года Хасбулатов стал последним в российской истории председателем Верховного совета.

С 1994 года Хасбулатов работал заведующим кафедрой мировой экономики в Плехановском университете.

Ранее Телеграф писал, что в Индии в отеле при странных обстоятельствах умер российский олигарх Павел Антов. Двумя днями ранее там же погиб его друг, бизнесмен Владимир Быданов. В целом в 2022 году произошел ряд странных смертей российских олигархов. Так, на начало мая при загадочных обстоятельствах погибли семь бизнесменов, связанных с Кремлем. Четверо из них работали на государственную энергетическую компанию «Газпром».

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