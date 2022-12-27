Еще два российских олигарха загадочно умерли в течение трех дней

Опубликовано: 27.12.2022 10:04 , Обновлено: 27.12.2022

В Индии в отеле при странных обстоятельствах умер российский олигарх Павел Антов. Двумя днями ранее там же погиб его друг, бизнесмен Владимир Быданов.

Как пишут СМИ, Антов и Быданов отдыхали в индийском отеле Sai International в городе Раягада на берегу Бенгальского залива с 21 декабря. Они приехали отмечать юбилей Антова.

В этот день во время празднования сын Быданова нашел своего отца в номере без сознания, рядом лежали бутылки вина. В больнице врачи констатировали его смерть от сердечного приступа из-за передозировки алкоголя.

Спустя 2 дня, 24 декабря, Антов пал с третьего этажа отеля. Как отметили в местной полиции, «Павел был подавлен из-за смерти друга». Поэтому, кроме случайного падения, не исключили версию суицида.

[info_b]К слову, в июне 2022 года российские СМИ писали, что Антов опубликовал в Whatsapp сторис про обстрел Киева российскими войсками с подписью «По правде говоря, иначе, чем террор, это все назвать крайне сложно». Однако через время публикация исчезла, а олиграх назвал ее «досадным недоразумением», а себя «сторонником президента», разделяющим цели «спецоперации».[/info_b]

Отметим, что в 2022 году произошел ряд странных смертей российских олигархов. Так, на начало мая при загадочных обстоятельствах погибли семь бизнесменов, связанных с Кремлем. Четверо из них работали на государственную энергетическую компанию «Газпром».

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Позже этот список пополнился еще несколькими предпринимателями из РФ.