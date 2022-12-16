Россия запустила около 60 ракет по Украине утром

Опубликовано: 16.12.2022 10:06 , Обновлено: 16.12.2022

По всей Украине 16 декабря объявили воздушную тревогу. По информации местных властей, Россия запустила около 60 ракет. Уже прозвучали первые взрывы.

«Первые ракеты заходят. Ожидаем около 60 шт. На севере уже над территорией Украины часть. Также думаю, что наше ПВО собьет 50+ минимум», — написал в своем телеграм-канале глава Николаевской области Виталий Ким в 9:21.

Позже добавил, что произошло «еще 2 залпа калибрами».

В свою очередь журналист Андрей Цаплиенко заявил, что в районе Каспийского моря заметили до десяти Ту-95, откуда были пуски.

Тем временем украинские СМИ сообщили о первых взрывах и прилетах — в Киеве, Харькове, Днепропетровской и Николаевской областях, в Кировоградской области и Кривом Роге.

Утверждают, что ракеты бьют по критической инфраструктуре.

В Сумской области отключили электричество.

В Житомирской и Черкасской областях еще до ракетных ударов начали отключать свет.

Часть ракет на момент написания новости все еще находится в воздушном пространстве Украины.