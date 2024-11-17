Украину накрыла волна "крупнейшей атаки" беспилотников и ракет

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Опубликовано: 17.11.2024 10:35 , Обновлено: 17.11.2024

С самого раннего утра 17 ноября власти Украины сообщили о многочисленных ударах ракет и беспилотников по городам страны. В первую очередь, целями атак стали энергетические объекты.

О взрывах и падениях сбитых украинскими ПВО БПЛА и ракет сообщили в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Волынской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской и Львовской областях.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что целями были как ТЭЦ, так и распределительные станции. Из-за атак Минэнерго Украины начало экстренные отключения электричества в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской областях.

В результате атаки в Николаеве погибли два человека, еще шесть пострадали, сообщил глава областной администрации Виталий Ким.

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал утренний обстрел “одной из крупнейших воздушных атак” по инфраструктуре Украины.

“Россия начала одну из крупнейших воздушных атак: беспилотники и ракеты против мирных городов, спящих мирных жителей, критически важной инфраструктуры… Нам нужен мир силой, а не умиротворением”, - написал он в соцсети X, назвав президента России Владимира Путина “военным преступником”.

Обновлено Минобороны России подтвердило массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Там заявили, что ВС РФ нанесли удар по "критически важным объектам энергетической инфраструктуры" Украины в целях нарушить работу предприятий, выпускающих продукцию военного назначения.

Тем временем, российские ТГ-каналы сообщили об ударе беспилотников по российскому городу Ижевску. Где был поражен один из цехов местного завода. Украинские паблики уверяют, что удар был осуществлен по заводу, который производит ЗРК “Тор”.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Украины Владимир Зеленский накануне вечером опубликовал сообщение, в котором осудил телефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца Владимиру Путину. Он заявил, что после этого другие лидеры тоже могут начать переговоры с Москвой, что, вероятно, «ослабит изоляцию». По информации международного информагентства Reuters, ранее украинский президент отговаривал Шольца от этого разговора.

Зеленский осудил Шольца за звонок Путину и заявил, что тот открыл «ящик Пандоры»