Украинский военный рассказал, как российские "сковородки" могут массово уничтожить дроны ВСУ

🎥 Видео

Опубликовано: 28.01.2024 11:07 , Обновлено: 28.01.2024

Украинский военный опубликовал в TikTok видео, где показал компактное устройство, которое на фронте называют "сковородкой" и объяснил, как они угрожают дронам ВСУ. Об этом сообщило издание "Страна. UA".

По словам военного, системы РЭБ на фронте переходят из “аппартаного” в “окопный режим”. Он утверждает, что сейчас любой солдат может пользоваться “сковородками” — устройствами, которые глушат каналы управления и GPS беспилотника, когда он находится в прямой видимости.

“Есть они двух типов. Первый работает с детекцией дронов, то есть, он сначала выявляет, после выявления дроны можно подавить. И второй режим, который постоянно глушит дроны”, — рассказал он.

Солдат заявил, что это небольшое устройство “гробит” любой ближайший дрон при дальности действия в 300-500 метров.

Автор видео отметил, что ранее все солдаты могли искать “сковородки” в Интернете. Но сейчас, утверждает он, “есть примеры”, что в России начали выпускать их “серийно”.

“Нет ничего для нас более страшного, чем серийное производство. Потому что [устройства] разойдутся по всем фронтам”, - подчеркнул военный.

[link href=“https://www.tiktok.com/@ukrainetro?refer=embed” title=“@ukrainetro” target=“_blank” rel=“noopener”] @ukrainetro [/link]“РЕБ перейшов до окопного режиму”. Військовий ЗСУ каже про те, що у росії почали серійне виробництво обладнання, яке призводить до великих втрат наших дронів[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7328379970240563973?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - ZSY.TRO.Ukraine” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - ZSY.TRO.Ukraine [/link]

Он полагает, что это может привести и к массовым потерям беспилотников ВСУ, потому что “окопную РЭБ” почти невозможно засечь и оперативно уничтожить, в отличие от стационарных систем.

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