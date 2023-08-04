"Крен у него большой" - Россияне поделились видео с лежащим на боку кораблем после атаки дрона
Министерство обороны и Черноморский флот РФ пока не прокомментировали ранее появившиеся видео повреждённого десантного корабля "Оленегорский горняк", а также видео атаки на него морским дроном. Однако россияне, живущие и отдыхающие в Новороссийске, охотно делятся необычным положением короля на воде.
“Крен у него большой, - комментирует автор одного из видео, на котором российский военный корабль практически лежит на боку… - Они его тянут, а он накреняется”.
На другом видео видно, как загорающие на пляже провожают взглядами полулежащий на боку российский военный корабль.
[Telegram_widget url=“https://t.me/supernova_plus/22551”]
Тем временем, мэр Сочи пообещал, что в районе морского торгового порта усилят меры безопасности после атаки на Новороссийск. Такое решение было принято после совещания с руководителями силовых ведомств, добавил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Ранее Телеграф сообщил, что украинские СМИ со ссылкой на Службу безопасности Украины сообщили 4 августа, что ночью спецслужбы Украины провели спецоперацию, в результате которой морской дрон успешно атаковал российский военный десантный корабль «Оленегорский горняк».
Вот как это было:
https://telegraf.news/world-news/ukrainskij-morskoj-dron-podorval-bolshoj-desantnyj-korabl-rf-sbu/