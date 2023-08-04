"Крен у него большой" - Россияне поделились видео с лежащим на боку кораблем после атаки дрона

🎥 Видео

Опубликовано: 04.08.2023 11:18 , Обновлено: 22.01.2026

Министерство обороны и Черноморский флот РФ пока не прокомментировали ранее появившиеся видео повреждённого десантного корабля "Оленегорский горняк", а также видео атаки на него морским дроном. Однако россияне, живущие и отдыхающие в Новороссийске, охотно делятся необычным положением короля на воде.

“Крен у него большой, - комментирует автор одного из видео, на котором российский военный корабль практически лежит на боку… - Они его тянут, а он накреняется”.

На другом видео видно, как загорающие на пляже провожают взглядами полулежащий на боку российский военный корабль.

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Тем временем, мэр Сочи пообещал, что в районе морского торгового порта усилят меры безопасности после атаки на Новороссийск. Такое решение было принято после совещания с руководителями силовых ведомств, добавил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Ранее Телеграф сообщил, что украинские СМИ со ссылкой на Службу безопасности Украины сообщили 4 августа, что ночью спецслужбы Украины провели спецоперацию, в результате которой морской дрон успешно атаковал российский военный десантный корабль «Оленегорский горняк».

Вот как это было:

https://telegraf.news/world-news/ukrainskij-morskoj-dron-podorval-bolshoj-desantnyj-korabl-rf-sbu/