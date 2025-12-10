Украинский дипломат перешел в ООН на русский язык, чтобы сказать "дырка от бублика"

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Опубликовано: 10.12.2025 14:52 , Обновлено: 10.12.2025

Выступление постоянного представителя Украины в ООН Андрея Мельника на заседании Совета безопасности организации привлекло к себе внимание как с украинской, так и российской стороны. В своём выступлении дипломат, выступавший на английском, внезапно перешёл на русский язык - всё ради одной ёмкой фразы, образно описавшей позицию Киева по территориальному вопросу.

Комментируя требование территориальных уступок и вывода войск с территории Донбасса, которые предполагал первоначальный мирный план, предложенный администрацией Белого дома, Мельник категорично отказался “торговать” территориями и суверенитетом Украины и назвал такие требования российской стороны “неприемлемыми”.

“Мы не на Рождественской ярмарке и не на печально известном Черкизовском рынке. Россия хочет, чтобы Украина капитулировала. Россия хочет, чтобы мы сложили оружие, - прокомментировал Мельник выступление российских дипломатов.

Затем, обращаясь к российской делегации, украинский дипломат перешёл на русский язык и перефразировать цитату из известного советского фильма “Место встречи изменить нельзя”: “Мой ответ вам - “дырку от бублика получите вы, а не Украину”, после чего перевёл эту фразу и на английский, чтобы его позиция оказалась ясна и другим участникам заседания Совбеза ООН.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что план мирного урегулирования конфликта России с Украиной, предложенный недавно администрацией Трампа, уже претерпел немало изменений. После переговоров президента Украины Владимира Зеленского в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, по словам самого Зеленского, в документе осталось лишь 20 из 28 пунктов.

Зеленский подготовил для Трампа новый мирный план из 20 пунктов. Что с территориями?

Впрочем, достичь компромисса по самому спорному пункту - судьбе оккупированных украинских территорий, судя по заявлениям всех участников переговорного процесса, пока достичь не удалось.