Украинские военные отступили из Соледара

Опубликовано: 25.01.2023 14:48 , Обновлено: 25.01.2023

Украина официально объявила об отводе своих войск из города Соледар Донецкой области. Об этом 25 января сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

При этом не уточнил, когда произошло отступление.

По его словам, украинские военные «выполнили основную задачу». А именно не дали россиянам «системно прорвать на Донецком направлении фронта и войти в тыл, а затем двигаться на оперативное пространство».

Череватый сообщил, что ВСУ отступили из Соледара «для сохранения жизни личного состава» и закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны.

Также спикер добавил, что сейчас военные пытаются «маневрировать, бить огнем, применять тактику малых групп, чтобы максимально истощить врага».

Напомним, в России в январе объявляли о взятии Соледара, как минимум, трижды. Сначала это был глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, затем Министерство обороны РФ, после — «штаб теробороны ДНР». Киев каждый раз отрицал эту информацию, заявляя о продолжении ожесточенных боев.

К слову, ожесточенные бои за город шли с августа прошлого года. Компания опубликовала две фотографии города Соледар Донецкой области Украины — за 1 августа 2022 года и 10 января 2023-го.