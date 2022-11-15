Украинские ПВО сбили 81% всех ракет, запущенных Россией

Опубликовано: 15.11.2022 21:12 , Обновлено: 15.11.2022

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 15 ноября сразу после массированного ракетного удара России сообщил, что ВСУ сбили 73 ракеты из 90 и ещё 11 дронов.

В частности, ПВО Киева сбила 18 ракет из 21-й, летевших на столицу, уточнили в городской военной администрации.

“К очередному террористическому акту против украинского государства были привлечены 14 самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95, корабли Черноморского флота России и иранские ударные дроны-камикадзе “Shahed-136/131”, - сообщили в командовании Воздушных сил Украины.

Там заявили, что всего было выпущено более 90 ракет: около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 авиационного базирования с севера Каспийского моря и из района Волгодонска (Ростовская область), а также около 20 ракет “Калибр” морского базирования с акватории Черного моря.

В тоже время, в ВСУ уточнили, что России удалось нанести удары по 15 целям по всей Украине. Таким образом, общая эффективность ПВО Украины во время самого массированого удара составила 81%.

Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Россия произвела “самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны”,

Напомним, что страны Запада недавно поставили Украине, хоть и не большое количество, зато современные системы ПВО.

“NASAMS на сегодняшний день уже в строю, уже работают и прикрывают украинское небо. Это очень хорошие новости для нас – не только один IRIS-T, который обороняет юг страны, но и NASAMS приобщается к защите украинского неба”, – сказал за день до атаки представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Ранее Телеграф сообщил, что Россия 15 ноября произвела самую массированную ракетную атаку городов Украины. По данным президента страны Владамра Зеленского, войска РФ запустили не менее 85 ракет. В свою очередь, в ВВС Украины насчитали 100 ракет и сбили порядка 70. В Минобороны РФ пока не комментировали атаку.

Россия запустила по украинским городам 85-100 ракет. Что известно?