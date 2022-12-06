США тайно уменьшили дальность ударов HIMARS для Украины

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Опубликовано: 06.12.2022 08:51 , Обновлено: 04.07.2024

США тайно сократили дальность нанесения удара у переданных Украине пусковых установок РСЗО HIMARS. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимные источники в американском правительстве.

По информации журналистов, HIMARS переделали так, чтобы из них невозможно было стрелять ракетами большой дальности. А именно — баллистическими ракетами ATACMS с дальностью полета почти 300 километров.

Как пишет WSJ в США модифицировали HIMARS, чтобы Вооруженные силы Украины не смогли ударить по территории России.

Дело в том, что, по мнению Вашингтона, это может привести к эскалации войны. Собеседники издания утверждают, что это же является и причиной того, что Украина так и не получила ATACMS и беспилотники MQ-1C Gray Eagle.

При этом, сказано в статье, президент Украины Владимир Зеленский обещал США, что установки HIMARS не будут использовать для ударов по целям на российской территории. И Вашингтон признает, что Киев до сих пор выполнял обязательства.

По данным СМИ, сейчас у Украины есть 20 пусковых установок HIMARS и запас ракет со спутниковым наведением с дальностью полета почти 80 километров.

Ранее Телеграф писал, что президент США Джо Байден 23 ноября после очередных ракетных атак России по украинским городам поручил Госдепартаменту выделить 400 миллионов долларов на военную поддержку. Как стало известно, в новый пакет помощи Украине вошли ракеты для зенитных комплексов NASAMS и систем залпового огня HIMARS.

Байден приказал поставить Украине ракеты HIMARS и HARM