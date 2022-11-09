Украинские хакеры опубликовали телефоны и ФИО 2,6 млн пользователей российского аналога ТикТок

Опубликовано: 09.11.2022 12:20 , Обновлено: 09.11.2022

Украинские хакеры взломали российскую соцсеть Yappy, принадлежащую "Газпром-медиа". Она была создана как аналог китайской TikTok. В их руки попали личные данные 2,6 млн россиян. Об этом сообщил телеграм-канал Data1eaks.

В самой соцсети завили, что данные “неактуальные”. Однако там содержатся фамилия и имя пользователя, дата рождения, номер телефона, модель используемого устройства, версия операционной системы, а также связанные с аккаунтом в Yappy сторонние сервисы.

В российском “Коммерсанте” подтвердили подлинность базы со ссылкой на свои источники. А в Data1eaks сообщили, что данные актуальны на 1 июля 2022 года.

Ранее Телеграф сообщил, что утром 9 мая хакеры атаковали Rutube. В компании заявили, что кибератака стала крупнейшей в истории сервиса. В СМИ появились сообщения, что «сайт не подлежит восстановлению». Однако спустя долгое время видеозостинг заработал снова.

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