Российские электростанции атаковали десятки беспилотников. На НПЗ под Москвой начался пожар

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Опубликовано: 01.09.2024 09:22 , Обновлено: 01.09.2024

В ночь на 1 сентября территория РФ подверглась массированной атаке беспилотников, заявили в Минобороны России. В результате падения одного из БПЛА на Московской НПЗ произошёл пожар, сообщил мэр Москвы.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в результате падения одного из беспилотников на Московском НПЗ произошёл пожар.

“Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания”, -сообщил он в своём телеграм-канале.

Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал Mash.

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Минобороны России заявило об “уничтожении и перехвате” 158 беспилотников, над территориями Брянской, Воронежской, Белгородской, Рязанской, Липецкой, Калужской, Тульской, Смоленской, Тамбовской, Орловской, Тверской и Ивановской областей. Семь из них, по информации Минобороны России, были “сбиты или перехвачены” над Москвой.

Кадры полётов БПЛА опубликовали очевидцы в социальных сетях.

По информации из социальных сетей, пожары также начались на Конаковской (Тверская область) и Каширской (Московская область) ГРЭС.

Украинская сторона произошедшие атаки пока не комментировала.

Ранее Telegraf.news писал о том, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси посетил Курскую атомную электростанцию в России. Он сделал это после призыва российских властей проверить, насколько угроза успешного украинского наступления может стать причиной аварии на КАЭС.

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