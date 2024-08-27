Гросси назвал Курскую АЭС в России незащищённой - "Последствия могут быть чрезвычайно серьезными"

Опубликовано: 27.08.2024 19:27 , Обновлено: 27.08.2024

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси посетил Курскую атомную электростанцию в России. Он сделал это после призыва российских властей проверить, насколько угроза успешного украинского наступления может стать причиной аварии на КАЭС.

В своем сообщении в соцсети X в понедельник Гросси написал: “Учитывая серьезную ситуацию, я лично возглавляю завтрашнюю миссию @IAEAorg на Курской атомной электростанции в России”.

Уже во вторник Рафаэль Гросси выступил с речью после посещения атомной электростанции в Курской области. Он сообщил журналистам, что на реакторах КАЭС (тип РБМК) отсутствует защитный купол и защитная конструкция, типичные для современных атомных электростанций.

“Это означает, что активная зона реактора, содержащая ядерный материал, защищена всего лишь обычной крышей. Это делает ее чрезвычайно уязвимой и хрупкой, например, для артиллерийского удара, беспилотника или ракеты”, - сказал он.

“Вот почему мы считаем, что атомная электростанция такого типа, расположенная так близко к точке соприкосновения или военному фронту, является чрезвычайно серьезным фактом, к которому мы относимся очень серьезно”, - заявил глава МАГАТЭ.

При этом Гросси сказал, что было бы преувеличением приравнивать Курск к Чернобылю, где авария вызвала смертоносный взрыв, который выбросил радиоактивное облако над частями Восточной Европы. “Но это реактор того же типа, и у него нет специальной защиты. И это очень, очень важно. Если произойдет воздействие на ядро, материал останется там, и последствия могут быть чрезвычайно серьезными”, - пояснил он.

Есть ли опасность взрыва на Курской АЭС?

В пятницу Россия обвинила Украину в попытке ночного нападения на Курскую атомную электростанцию, назвав это актом “ядерного терроризма”. Украина никак не отреагировала на эти обвинения.

В заявлении МАГАТЭ говорится, что Россия проинформировала его о том, что в районе атомной электростанции были обнаружены останки беспилотника, расположенного примерно в 100 метрах от хранилища отработанного ядерного топлива станции.

Курская АЭС находится всего в 40 км от боевых действий и оснащена четырьмя советскими реакторами РБМК-1000 – той же конструкции, что и на Чернобыльской АЭС, которая в 1986 году стала местом крупнейшей в мире ядерной катастрофы. Два действующих ядерных реактора - № 3 и №4 – вырабатывают 90% общей мощности в Курской области.

По словам Гросси, в то время как обычный защитный купол современных АЭС мог бы выдержать удар такой силы, как от падающего самолета, конструкция КАЭС “совершенно иная”.

“Это похоже на здание напротив, верно? Со всем этим ядерным материалом. Вот почему я привожу это сравнение, потому что считаю его уместным”, - заявил Гросси, сравнив здания Курской АЭС с простыми жилыми домами.

Глава МАГАТЭ заявил, что россияне показали ему некие остатки беспилотников и “признаки воздействия, которое они оказали”, не уточнив, чьи это было аппараты и кто их мог запускать.

Затем он признался, что цель его визита состояла в том, чтобы привлечь внимание всего мира к сложившейся ситуации и сказать, что “в принципе, никогда, ни при каких обстоятельствах атомная электростанция не должна подвергаться нападению каким-либо образом”.