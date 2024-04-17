На российском военном аэродроме в Крыму прогремели взрывы

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Опубликовано: 17.04.2024 14:44 , Обновлено: 17.04.2024

В ночь на 17 апреля на территории военного аэродрома в Джанкое в Крыму прогремела серия взрывов и вспыхнул пожар. Назначенные Москвой местные власти эту информацию пока не комментировали, однако ряд военных экспертов заявили, что причиной инцидента стала ракетная атака Вооружённых сил Украины.

О ракетном ударе по Джанкою, где, по некоторым данным, в настоящее время дислоцируется три российские авиационные эскадрильи, 39-й вертолётный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, сообщили местные жители.

Видеокадры взрыва и вспыхнувшего на базе пожара разлетелись по социальным сетям, несмотря на постоянные призывы российских властей не публиковать фотографии и записи “прилётов”, чтобы у противника не было возможности скорректировать дальнейшие атаки.

Местная администрация информацию о ЧП на военном аэродроме не озвучивала. Не оказалось данных об обстреле этого района Крыма и в сводках российского Минобороны. Однако, назначенный Москвой министр транспорта Крыма Николай Лукашенко утром 17 апреля предупредил в своём телеграм-канале о временном закрытии участка автомобильной дороги Джанкой–Феодосия рядом с Джанкоем. Движение по данному участку организовали в объезд. Причины этого чиновник не назвал.

Тем временем ряд российских военных экспертов поспешили сообщить, что ночью аэродром в Джанкое подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По данным российского телеграм-канала “Рыбарь”, для удара задействовали порядка 12 оперативно-тактических ракет ATACMS, которые, по данным источника, запускали со стороны Херсонской области Украины.

“Налёт проводился в две волны. При первом ударе было задействовано семь ракет, судя по всему, с кассетной боевой частью, а во второй — не менее пяти”, - сообщили авторы телеграм-канала, предположив, что для атаки могли использоваться как MGM-140A с дальностью до 165 км, так и MGM-140B с боевым радиусом на 300 км.

В результате ракетного удара, по данным этого источника, была повреждена стоящая на аэродроме техника, а также одно из зданий.

Официальных заявлений со стороны ВСУ по поводу атаки на аэродром в Джанкое пока не поступало.

Ранее Telegraf.news сообщил, что 17 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Чернигову в Украине. Об этом заявил начальник Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус. По последним данным, которые привел мэр города Александр Ломако, погибли 11 человек, еще 45 пострадали.

Удар ракет по центру Чернигова унес жизни 11 человек. Украина обвинила Россию