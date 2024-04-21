Украинцы заявили об уничтожении самого старого действующего российского военного корабля. Ему было 109 лет

🎥 Видео

Опубликовано: 21.04.2024 16:01 , Обновлено: 21.04.2024

Утром 21 апреля в российских и украинских СМИ появилась информация о ракетной атаке украинцев на порт Севастополя. Назначенный Москвой губернатор города в аннексированном Крыму Михаил Развожаев сообщил, что она была отбита.

“Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали. Доверяйте только информации из официальных источников”, - написал российский чиновник в своем ТГ-канале.

Однако в Сети появилось видео российского матроса, который снял масштабный пожар.

В свою очередь, украинский депутат Юрий Мисягин заявил, что ракета ВСУ уничтожила в Крыму “раритет” - спасательный корабль “Коммуна”. Это старейшее судно не только в ВМФ РФ, но м старейшее в мире судно. Оно было введено в эксплуатацию ещё в 1915 году. И до сих пор после ряда ремонтов и переоборудования находилось в составе флота и выполнял боевые задачи.

Ранее Teleggraf.news сообщил, что в Ставропольском крае России разбился бомбардировщик Ту-22М3. Летчики катапультировались. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ. В украинских СМИ написали, что самолет подбили.

В России разбился бомбардировщик Ту-22М3. В Украине сообщили, что его подбили