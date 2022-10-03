Украинцы "увели" у россиян иранский беспилотник Mohajer-6

📷 Фото

Опубликовано: 03.10.2022 18:56 , Обновлено: 03.10.2022

Украинские военные показали подробные фото практически чедого иранского беспилотника Mohajer-6, который посадили на Черном море.

Вот фото иранского беспилотника Mohajer-6, которые опубликовало издание Страна.ua:

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На подвеске у беспилотника была неиспользованная управляемая бомба Ghaem-5.

Ранее Телеграф сообщил, что эксперты выразили сомнения в эффективности иранских беспилотников, переданных российской армии, против Вооруженных сил Украины.

Как сказал журналу Newsweek полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Кансиан, беспилотники должны использоваться с неуправляемыми ракетами большой дальности, но для этого россиянам нужно будет разработать систему коммуникации между беспилотниками и боевыми ракетами. А на это нужно время.

Новость Телеграф