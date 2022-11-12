Украинцы раскрыли секрет морских дронов, из которых создадут целый флот
Украинский фонд U24, созданный по инициативе президента Владимира Зеленского, показал видеоролик, на котором виден процесс создания и испытаний беспилотных морских дронов. А ещё там раскрыли характеристики беспилотных боевых катеров.
Беспилотные надводные аппараты многопрофильного назначения — уникальная украинская разработка. “Наша первая задача - сформировать флот из ста таких лодок. Он защитит акватории наших морей, не даст кораблям с ракетами выходить из бухты, сможет охранять торговые суда и выполнять секретные миссии”, - сообщили в фонде.
https://twitter.com/U24_gov_ua/status/1591035625431793665?s=19
Технические характеристики дронов:
- Длина: 5,5 м,
- Полный вес: до 1000 кг,
- Операционный радиус действия: до 400 км,
- Дальность хода: 800 км,
- Автономность: до 60 часов,
- Боевая нагрузка: до 200 кг,
- Максимальная скорость: 80 км/ч.
- Способы навигации: автоматическая GNSS, инерционная, визуальная,
- Передача видеоинформации: до трех видеопотоков HD, криптозащита шифрование 256 бит.
Такие дроны могут участвовать в дальней разведке, наблюдении за береговой активностью, сопровождении и поддержке традиционного флота, конвоировании торговых судов, корректировке ракетных поражений и артиллерии, защищать украинские пункты базирования и противостоять десантным операциям.
29 октября 2022 года произошла первая в истории морская атака, совершенная исключительно беспилотными средствами. В фонде заявляют, что “маленькие и быстрые беспилотные катера поразили три корабля”. В частности, флагман Черноморского флота “Адмирал Макаров”. В результате дерзкой операции Россия потеряла свое абсолютное преимущество на воде, считают в Украине.
“Это защитит воды украинских морей и мирные города от крылатых ракет, которые российские войска запускают со своих кораблей. Это также откроет коридор для гражданских судов, которые перевозят зерно по всему миру”, - заявили в фонде.
Ранее Телеграф сообщил, что Россия подтвердила, что ее военные корабли в хорошо охраняемой Севастопольской бухте атаковали водные беспилотники. Опубликованные в тот же день видео атаки также доказывают данные заявления. Что это были за аппараты и откуда взялись?
Атака на корабли в Севастополе. Что за надводные беспилотники добрались до ЧФ?