Украинцы раскрыли секрет морских дронов, из которых создадут целый флот

Опубликовано: 12.11.2022 12:48 , Обновлено: 12.11.2022

Украинский фонд U24, созданный по инициативе президента Владимира Зеленского, показал видеоролик, на котором виден процесс создания и испытаний беспилотных морских дронов. А ещё там раскрыли характеристики беспилотных боевых катеров.

Беспилотные надводные аппараты многопрофильного назначения — уникальная украинская разработка. “Наша первая задача - сформировать флот из ста таких лодок. Он защитит акватории наших морей, не даст кораблям с ракетами выходить из бухты, сможет охранять торговые суда и выполнять секретные миссии”, - сообщили в фонде.

https://twitter.com/U24_gov_ua/status/1591035625431793665?s=19

Технические характеристики дронов:

Длина: 5,5 м,

Полный вес: до 1000 кг,

Операционный радиус действия: до 400 км,

Дальность хода: 800 км,

Автономность: до 60 часов,

Боевая нагрузка: до 200 кг,

Максимальная скорость: 80 км/ч.

Способы навигации: автоматическая GNSS, инерционная, визуальная,

Передача видеоинформации: до трех видеопотоков HD, криптозащита шифрование 256 бит.

Такие дроны могут участвовать в дальней разведке, наблюдении за береговой активностью, сопровождении и поддержке традиционного флота, конвоировании торговых судов, корректировке ракетных поражений и артиллерии, защищать украинские пункты базирования и противостоять десантным операциям.

29 октября 2022 года произошла первая в истории морская атака, совершенная исключительно беспилотными средствами. В фонде заявляют, что “маленькие и быстрые беспилотные катера поразили три корабля”. В частности, флагман Черноморского флота “Адмирал Макаров”. В результате дерзкой операции Россия потеряла свое абсолютное преимущество на воде, считают в Украине.

“Это защитит воды украинских морей и мирные города от крылатых ракет, которые российские войска запускают со своих кораблей. Это также откроет коридор для гражданских судов, которые перевозят зерно по всему миру”, - заявили в фонде.

Ранее Телеграф сообщил, что Россия подтвердила, что ее военные корабли в хорошо охраняемой Севастопольской бухте атаковали водные беспилотники. Опубликованные в тот же день видео атаки также доказывают данные заявления. Что это были за аппараты и откуда взялись?

Атака на корабли в Севастополе. Что за надводные беспилотники добрались до ЧФ?