Украинцы показали уничтожение понтонных переправ ВС РФ в Курской области
Украинский депутат Юрий Мисягин 21 августа опубликовал видео, как утверждает, уничтожения двух понтонных переправ российских военных через реку Сейм в Курской области РФ.
“Ракета ? GMLRS с кассетным боеприпасом M142 «HIMARS» четко отработала”, — заявил он в своем телеграм-канале.
Больше кадров показали в тг-канале Сил специальных операций Украины.
“На видео показаны эффективные попадания операторами ССО вражеской инженерной техники в Курской области, а также выявление и корректировка огня Хаймарсов по мостам и понтонным переправам”, — написали украинские военные.
Ранее Telegraf.news писал, что Вооруженные силы Украины близки к закрытию котла для российских военных на реке Сейм Глушковского района Курской области РФ. Об этом заявил аналитик Bild Юлиан Репке и оценил, носит ли сражение “решающее значение”. А что говорят в России?
Два «фатальных» варианта. ВСУ почти закрыли котел для 3 тыс. российских военных в Курской области?