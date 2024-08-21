Украинцы показали уничтожение понтонных переправ ВС РФ в Курской области

🎥 Видео

Опубликовано: 21.08.2024 12:25 , Обновлено: 21.08.2024

Украинский депутат Юрий Мисягин 21 августа опубликовал видео, как утверждает, уничтожения двух понтонных переправ российских военных через реку Сейм в Курской области РФ.

“Ракета ? GMLRS с кассетным боеприпасом M142 «HIMARS» четко отработала”, — заявил он в своем телеграм-канале.

Больше кадров показали в тг-канале Сил специальных операций Украины.

“На видео показаны эффективные попадания операторами ССО вражеской инженерной техники в Курской области, а также выявление и корректировка огня Хаймарсов по мостам и понтонным переправам”, — написали украинские военные.

Ранее Telegraf.news писал, что Вооруженные силы Украины близки к закрытию котла для российских военных на реке Сейм Глушковского района Курской области РФ. Об этом заявил аналитик Bild Юлиан Репке и оценил, носит ли сражение “решающее значение”. А что говорят в России?

Два «фатальных» варианта. ВСУ почти закрыли котел для 3 тыс. российских военных в Курской области?