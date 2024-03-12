Украинцы показали, как строят линию обороны под Харьковом

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Опубликовано: 12.03.2024 21:35 , Обновлено: 12.03.2024

Глава Харьковской области Олег Синегубов показал оборонительных сооружений, которые возводят строители на случай наступления России. По словам украинского чиновника, на военных объектах работают 500 строителей и 200 единиц техники.

Ранее Телеграф писал, что перед лицом ожидаемого наступления ВС РФ на Купянск украинские власти решили принудительно эвакуировать жителей 57 населенных пунктов. При этом в заброшенных деревнях и поселениях начали возводить укрепления. Теперь для украинцев самый главный вопрос: успеют ли они подготовиться перед масштабным наступлением России?

В Украине объявили об эвакуации 57 городов и поселений. Когда и где масштабное наступление России?