Украинцы показали, как строят линию обороны под Харьковом
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Глава Харьковской области Олег Синегубов показал оборонительных сооружений, которые возводят строители на случай наступления России. По словам украинского чиновника, на военных объектах работают 500 строителей и 200 единиц техники.
Ранее Телеграф писал, что перед лицом ожидаемого наступления ВС РФ на Купянск украинские власти решили принудительно эвакуировать жителей 57 населенных пунктов. При этом в заброшенных деревнях и поселениях начали возводить укрепления. Теперь для украинцев самый главный вопрос: успеют ли они подготовиться перед масштабным наступлением России?
В Украине объявили об эвакуации 57 городов и поселений. Когда и где масштабное наступление России?
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