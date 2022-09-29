Украинцы почти закрыли котел под Лиманом - ISW

🎤 Мнение

Опубликовано: 29.09.2022 07:56 , Обновлено: 03.10.2022

Украинские войска почти закрыли котел в районе города Лиман на границе Харьковской и Донецкой областей. Что вызвало волну беспокойства, переходящего в панику, в среде российских военных блогеров. А в американском Институте изучения войны (ISW) заговорили о неминуемом поражении россиян на этом участке фронта.

Несколько российских блогеров и известных военных корреспондентов утверждают, что украинские войска продвинулись на запад, север и северо-восток от Лимана и работают над завершением окружения российских войск в Лимане. Российские миблогеры заявили, что украинские войска угрожают российским позициям и линиям связи, которые поддерживают группировку Лимана.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в программе Марка Фейгина 28 сентября также заявил, что движение ВСУ в районе Лимана уже не остановить, и что там россиян ждет поражение.

Карта боёв под Лиманом. ISW

По его мнению, мобилизованных из России в Лиман бросать не будут, а отправят на вторую линию обороны в районе Сватово.

“Завершение Лиманского котла, вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской группировки в северной Донецкой и западной Луганской областях и может позволить украинским войскам угрожать российским позициям вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецк-Лисичанск”, - считают в Институте изучения войны (ISW).

Американские аналитики уверены, что российское военное руководство не смогло подготовить почву для неминуемого поражения России в Лимане.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1574871051091189763?s=20&t=R_l9LDxKi12eSGGQMYoRgA

“Министерство обороны России не обратило внимания на текущие потери России в районе Лимана и не подготовилось к краху этого участка линии фронта, что, вероятно, еще больше снизит и без того низкий моральный дух россиян”, - шовриистча ежедневном отчёте ISW. Там напомнили, что прошлое наступление под Харьковом и неготовность российского командования привело к панике среди российских войск по всей Восточной оси в Украине.

“Последовавший за этим гнев российского националистического информационного пространства, вероятно, сыграл свою роль в том, что Кремль отдал приказ о частичной мобилизации… Будущие успехи Украины в критически важных районах Донецкой и Луганской областей могут вбить дополнительные клинья между русскими националистами и военным руководством, а также между российскими войсками и их начальством”, - считают в ISW.

Ранее Телеграф сообщил что на российском ТВ бьют тревогу из-за успешного контрнаступления, которое ВСУ осуществляют на стыке Харьковской, Луганской и Донецкой областной. Работник российского госТВ Владимир Соловьев в своем очредном эфире возмутился, что российские войска не могут остановить продвижение украинцев под Лиманом. Собрали в сводку, что происходи на фронте. Карта.

«Чё происходит?» — На российском ТВ возмутились наступлению украинцев под Лиманом. Сводка. Карта