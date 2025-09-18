Украинцы определились, кого хотят видеть президентом после Зеленского

Опубликовано: 18.09.2025 15:01 , Обновлено: 18.09.2025

Исследовательская группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, за кого граждане Украины проголосуют на следующих выборах президента страны.

На первом месте в рейтинге оказался экс-глава Генштаба Украины, а ныне посол в Британии Валерий Залужный, который набрал 33,4% голосов респондентов.

Тем не менее, на втором месте взобрался действующий глава страны Владимир Зеленский, которому отдали предпочтение 28,5% опрошенных украинцев.

Дальше с большим отставанием идут экс-президент Петр Порошенко — 6,4% и глава ГУР Буданов — 5,8%.

Напомним, что Валерий Залужный не комментирует тему своего участия в выборах. По данным украинских СМИ, ранее он отказал Офису президента в поддержке Зеленского за что был снят с должности главкома ВСУ и отправлен послом подальше из страны.

Ранее Telegraf.news писал, что ещё в марте 2025 года президентские выборы в стране Зеленский пообещал провести после окончания войны и отмены военного положения. По его видению, после начала перемирия нужно будет разработать пошаговый план завершения войны с гарантиями безопасности. Если после разработки такого плана пойдет его “поэтапное исполнение”, то оно приведет к окончанию войны, считает президент Украины.

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Однако президент США Дональд Трамп весной не преминул назвать Владимира Зеленского “диктатором” как раз из-за того, что он формально пересидел свой срок на посту президента Украины. Однако, согласно избирательному кодексу Украины, выборы нельзя проводить в военное время. Так что Владимир Зеленский остаётся на президентском посту на законных основаниях.

Впрочем и президент США позднее отказался от своих слов. “Я такое говорил? Не могу в это поверить”, - так президент США ответил на вопрос о его посте на платформе Truth Social, в котором он написал, что Владимир Зеленский - “диктатор без выборов”.