Украинцы обнаружили странную конструкцию русских. Оказалось, это имитатор боевой техники

Опубликовано: 25.10.2022 13:37 , Обновлено: 25.10.2022

Стратегическое командование Вооруженных сил Украины опубликовало фото непонятной конструкции. Ее обнаружили, как утверждается, на покинутых российскими войсками позициях.

Как выяснил Стратком ВСУ, оказалось, что это — технические средства маскировки, которые включают:

средства скрытия — маскировочные комплекты, маски, средства маскировки личного состава и маскировочные краски;

средства имитации — макеты образцов ВВТ, комплекты макетов систем и комплексов вооружения, имитаторы физических полей ВВТ;

средства механизации маскировочных работ.

Об этом сказано в материалах по тактико-специальной подготовке для войск связи Вооруженных Сил России.

Также там прописано, что «радиолокационный металлический уголковый отражатель ОМУ предназначен для имитации района сосредоточения боевой техники сухопутных войск от радиолокационных средств разведки противника».

Ранее Телеграф писал, что украинские тг-каналы опубликовали видео боя от первого лица. На нем видно, как российские военные на грузовиках пытаются прорваться мимо украинских танков.

Появилось видео, как российский военный грузовик пытался прорваться сквозь украинские танки