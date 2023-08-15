Украинцы изобрели новый способ разминирования с помощью квадрокоптеров

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Опубликовано: 15.08.2023 18:43 , Обновлено: 15.08.2023

Журналисты американского телеканала CNN побывали на передовой, где украинские саперы показали новый способ разминирования больших площадей с помощью квадрокоптеров.

Для этого саперы запускают вечером над заминированными полями дроны с камерами ночного видения. Нагретые за день металлические российские мины светятся на фоне остывшей в сумерках земли. Таким образом, украинские военные могут видеть, где ещё требуется разминирование.

Ранее Телеграф сообщил, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину прошло уже почти 1,5 года. За это время случилось множество событий, которые повлияли на ход войны. Сейчас эксперты обсуждают, будет ли успешным медленное украинское наступление 2023 года и каковы шансы на “триумфальный прорыв” ВСУ.

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