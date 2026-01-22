Украинцам предложили в блэкауты греться вибраторами и ходить по ресторанам

Опубликовано: 22.01.2026 10:24 , Обновлено: 22.01.2026

Невеста бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая придумала оригинальный способ, как украинцам согреться во время тотальных блэкаутов, которые участились во многих регионах страны на фоне массированных воздушных атак со стороны России. Пока миллионы людей остаются без электричества и отопления Павелецкая предложила согреваться вибраторами, а её избранник посоветовал замерзающим соотечественникам ходить по ресторанам и кафе.

Весьма неожиданный выбор приборов, призванных заменить украинцам обогреватели во время блэкаутов, легко объясним: Павелецкая является хозяйкой магазина интимных товаров. Она пояснила, что у них в продаже есть вибраторы с подогревом.

“Есть игрушки, регулирующие температуру, и мы их продвигаем сейчас для холодных вечеров, потому что они нагреваются до 38 градусов. Если нет отопления, можно обложиться вибраторами и нормально себе греться”, - озвучила на днях своё ноу-хау Павелецкая в эфире одного украинского телеканала.

Её жених, экс-глава украинского МИДа, отличился новаторскими предложения чуть ранее. В начале этой недели, после череды масштабных отключений электричества, затронувших едва ли не все регионы страны, он призвал украинцев выпить чашечку кофе в ближайшем кафе, пообедать - в ресторане, а ещё - сходить в парикмахерскую и закупиться “вкусняшками” в ближайшем магазинчике у дома. Таким образом экс-министр призвал украинцев поддержать малый и средний бизнес, которому, по его словам, “сейчас очень тяжело”.

“Из-за энергетических ударов нет света и тепла, а расходы растут. Из-за холода и финансовых трудностей меньше людей входит - прибыль падает в разрыв. Из-за войны дефицит рабочих, а налоговое давление только усиливается. Вот почему всем нам важно поддерживать микро, малый и средний бизнес”, - пояснил Кулеба.

На то, что местному бизнесу в условиях постоянных блэкаутов живётся несладко, жалуются и сами предприниматели. Так, на днях ресторатор Анастасия Завадская, финалистка популярного шоу “Мастер шеф”, сообщила о закрытии сразу пяти заведений из-за постоянных отключений света, воды и тепла. По словам девушки, её самой для собственного ресторана приходится набирать воду в канистры из скважины в собственном доме.

Впрочем, в таких условиях сегодня приходится выживать не только бизнесу, но и всем украинцам. Проблемы затронули не только прифронтовые районы страны, но и столичный регион. Так, после массированных атак в выходные пол-Киева осталось без отопления. Вернуть стабильное тепло до сих пор не удалось ещё в 3000 многоквартирных домов, отчитался утром 22 января мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, ещё в начале января Киевская городская администрация опубликовала экстренное обращение к горожанам, попросив их подготовиться к ухудшению ситуации на фоне грядущего похолодания. Всё из-за крайне поврежденной энергосистемы страны, которая регулярно страдает от ракетных и дроновых атак. Жителей города попросили зарядить пауэрбанки, закупиться свечами и фонарями, а также сделать хотя бы минимальные запасы воды и продуктов питания длительного хранения.

Жители Киева на фоне блэкаута начали под чистую скупать хлеб, воду и топливо