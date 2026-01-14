Жители Киева на фоне блэкаута начали под чистую скупать хлеб, воду и топливо

🎥 Видео

Опубликовано: 14.01.2026 09:31 , Обновлено: 14.01.2026

Жители украинской столицы на фоне практически полного блэкаута начали массово закупаться топливом, водой и продуктами. Очереди на заправках, пустые полки в магазинах и отсутствие света - таковы последствия недавних ударов по объектам энергетики в киевском регионе.

Согласно данным киевских пабликов, которые отслеживают ситуацию в сфере энергетики, вчера Киев остался практически полностью без света. Полностью решить проблему за день не удалось. По информации, озвученной мэром города Виталием Кличко, к ночи без света и отопления в Киеве оставались прядка 500 многоэтажек, и это в десятиградусные морозы. Глава столичной администрации констатировал “острую нехватку” электроэнергии “даже для критически важной инфраструктуры”.

Из-за нехватки электроэнергии киевские власти даже приостановили работу электрического общественного транспорта, пустив по маршрутам трамваев и троллейбусов резервные автобусы.

Проблема с перебоями в электроснабжении, которая возникает в украинской столице далеко не впервые, привела к тому, что в Киеве и области, по данным Telegram-канала издания “Страна”, начали “сыпаться” цепочки поставок и продаж ключевых товаров - еды, топлива, лекарств.

За последние дни сразу несколько магазинов популярных торговых сетей супермаркетов вынуждены были частично закрыть свои торговые объекты или сократить рабочий день. Всё из-за того, что из-за отключений электричества магазинам, как самим жителям украинской столицы, приходится переключаться на собственные дизельные генераторы. Порой на таком самообеспечении работать им приходится до 14 часов в сутки, что выливается бизнесу в копеечку.

На этом фоне жители Киева и его пригорода начали активнее закупаться впрок, в буквальном смысле вынося с полок всю продукцию. Так, накануне в киевских пабликах появились ролики с абсолютно пустыми полками в хлебобулочных отделах магазинов. Причём, судя по видео и комментариям, такая ситуация - не единичный случай, а системная проблема региона.

То же касается и питьевой воды, которую киевляне скупают бутлями, ведь отключением электричества во многих случаях проблемы горожан не ограничиваются. Перебои наблюдаются и с подачей воды и тепла.

Кстати, ещё на прошлой неделе Киевская городская администрация опубликовала экстренное обращение к горожанам, попросив их подготовиться к ухудшению ситуации на фоне грядущего похолодания. Всё из-за крайне поврежденной энергосистемы страны, которая регулярно страдает от ракетных и дроновых атак. Жителей города попросили зарядить пауэрбанки, закупиться свечами и фонарями, а также сделать хотя бы минимальные запасы воды и продуктов питания длительного хранения.