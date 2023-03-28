Украина захватила 15 российских новейших танков Т-90М "Прорыв" - ВСУ

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Опубликовано: 28.03.2023 13:13 , Обновлено: 04.07.2024

В Стратегическом командованит ВСУ похвалились, что украинские военные смогли захватить и использовать в своих целях 15 танков Т-90 "Прорыв", которые в России, за неимением "Арматы", считаются самыми современными. В России данное заявление пока не комментировали.

По словам бойков ВСУ, на самом деле этот танк очень похож на куда более старый Т-72, но обладает более сильной динамической защитой и модернизированной пушкой. Также на трофейных российских танках украинцы обнаружили французское оборудование связи и микросхемы, снятые с бытовой электроники.

[info_b]Первые машины Т-90М были переданы в ВС России весной 2020 года. В начале 2021 года УВЗ приступил к серийному производству и поставкам для нужд Минобороны России танков Т-90М. По состоянию на февраль 2023 года, в российской армии насчитывалось всего 100 единиц Т-90М.[/info_b]

Всего, по данным Генерального штаба Украины, во время войны против Украины россияне потеряли более 3,5 тысяч танков. Такое количество уничтоженных и трофейных боевых машин в Украине свидетельствует об их слабой технологичности и неудачной тактике применения, заверили в командовании ВСУ.

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Ранее Телеграф писал, что в ближайшие месяцы на поле боя в Украине встретятся немецкие Leopard 2 и советско-российские танки Т-… разных поколений и модификаций. Самый современный танк РФ, выпускаемый сравнительно массово, — это Т-90М “Прорыв”. Мы собрали информацию о немецком и российском танках, чтобы понять у кого большие шансы выйти победителем в прямом боестолкновении.

Немецкий Leopard 2 против российского Т-90М. Какой танк победит на поле боя?