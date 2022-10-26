Опубликовано: 26.10.2022 11:39 , Обновлено: 04.07.2024

Министр обороны Украины в интервью американскому каналу Fox News заявил, что его военные контролируют все мосты через Днепр в Херсоне. Поэтому, по его словам, войска РФ не смогут покинуть город.

«Мы контролируем все мосты на реке Днепр, используя HIMARS и другую артиллерию. И для них рискованно оставаться в Херсоне, потому что они потом не смогут сбежать, как это сделали в Изюме», — заявил Резников.

Кроме того, он не верит в том, что россияне смогут вести уличные бои, потому что для них это «не оптимальный вариант».

Тем временем, как пишут СМИ, россияне вывезли из Херсона некоторые памятники. Например, полководцам Александру Суворову и Федору Ушакову, а также князю Григорию Потемкину.

Тем не менее, по мнению аналитиков американского Института изучения войны, Россия готовится защищать Херсон. При этом они отметили, что украинские военные, вероятно, возьмут под контроль правобережье Херсонской области до конца 2022 года

В свою очередь в Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что РФ обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра.

Ранее Телеграф писал, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявил, что российские войска на самом деле «не убегают» из Херсона, а лишь «создают иллюзию, что все пропало».

Глава ГУР Буданов назвал «иллюзией» отступление войск РФ из Херсона