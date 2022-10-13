Украина вступила в НАТО «де-факто» — Министр обороны Резников

Опубликовано: 13.10.2022 09:06 , Обновлено: 04.07.2024

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина «де факто» присоединилась к НАТО. Об этом он написал в своем твиттер-аккаунте после встречи с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом 12 октября.

«Благодарен генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу за его поддержку Украине . Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к Альянсу. Украина уже вносит значительный вклад в безопасность свободного мира», — отметил Резников.

Он также высказал уверенность, что победа Украины и успешные реформы откроют для страны новые горизонты.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1580277347470622721

Напомним, что в коне сентября власти Украины подготовили и подали по ускоренной процедуре заявку на вступление в североатлантический блок НАТО.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса. Они реальны для Украины-реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия», — заявил глава Украины Владимир Зеленский.

Украина подала заявку на вступление в НАТО — «В ускоренном порядке»