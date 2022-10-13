Украина вступила в НАТО «де-факто» — Министр обороны Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина «де факто» присоединилась к НАТО. Об этом он написал в своем твиттер-аккаунте после встречи с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом 12 октября.
«Благодарен генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу за его поддержку Украине . Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к Альянсу. Украина уже вносит значительный вклад в безопасность свободного мира», — отметил Резников.
Он также высказал уверенность, что победа Украины и успешные реформы откроют для страны новые горизонты.
https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1580277347470622721
Напомним, что в коне сентября власти Украины подготовили и подали по ускоренной процедуре заявку на вступление в североатлантический блок НАТО.
«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса. Они реальны для Украины-реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия», — заявил глава Украины Владимир Зеленский.
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