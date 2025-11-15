Украина впервые нанесла удар по российскому курорту ракетами "Нептун" - Генштаб ВСУ

Опубликовано: 15.11.2025 09:35 , Обновлено: 15.11.2025

Украинский Генштаб утверждает, что ВСУ атаковали российский курортный город Новороссийск ракетами "Нептун". В свою очередь, власти российского региона настаивают, что это все повреждения были нанесены обломками сбитых БПЛА.

Расстояние по прямой от Новороссийска до Украины варьируется, но наименьшее составляет около 332 км до ближайшей подконтрольной Украине территории.

В Генштабе ВСУ заявили, что позапрошлой ночью поразили порт, нефтяной терминал, пусковые установки ЗРК С400 и хранилища ракет.

В Украине также заявили о поражении НПЗ в Саратовской области и склада горюче-смазочных материалов в районе Энгельса.

Ранее губернатор российского Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ночь с 13 на 14 ноября обломки беспилотных летательных аппаратов повредили инфраструктуру порта в Новороссийске, а также нанесли ущерб нефтебазе.

Дроны атаковали нефтебазу и порт в Новороссийске

Что за ракета «Нептун»

Ракета «Нептун» — украинская противокорабельная крылатая ракета, разработанная для поражения надводных целей. Характеризуется полетом на малой высоте. Но в последнее время ее стали использовать и для поражения наземных целей. Ранее официальных данных о массированных атаках с ее применением по российским городам не сообщалось.

В то же время, украинская противокорабельная крылатая ракета «Нептун» применялась для поражения различных целей. Первый подтвержденный случай её боевого использования относится к апрелю 2022 года.

13 апреля 2022 года, по данным украинской стороны, Военно-морские силы Украины нанесли удар по российскому ракетному крейсеру-флагману «Москва» двумя ракетами «Нептун». В результате на крейсере возник пожар и произошла детонация боезапаса. Впоследствии корабль затонул.

Позднее, в августе и сентябре 2023 года появилась информация о применении модифицированного варианта ракеты «Нептун» для поражения наземных целей. Сообщалось о нанесении ударов по позициям зенитных ракетных комплексов, в частности, по системе С-400 на мысе Тарханкут 23 августа и возле Евпатории 14 сентября. По некоторым данным, дальность стрельбы модифицированной ракеты могла достигать 400 км.

26 марта 2024 года, согласно заявлениям украинской стороны, был нанесен удар по группе кораблей. В числе поврежденных целей назывались:

Десантный корабль «Константин Ольшанский»;

Большие десантные корабли «Азов» и «Ямал»;

Разведывательный корабль «Иван Хурс».

По имеющимся сведениям, корабли получили повреждения, а «Константин Ольшанский» был выведен из строя.