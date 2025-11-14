Дроны атаковали нефтебазу и порт в Новороссийске

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Опубликовано: 14.11.2025 09:46 , Обновлено: 14.11.2025

Губернатор российского Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ночь с 13 на 14 ноября обломки беспилотных летательных аппаратов повредили инфраструктуру порта в Новороссийске, а также нанесли ущерб нефтебазе.

Ночью более 170 человек и 50 единиц техники ликвидировали последствия атаки, тушили пожары и помогали жителям.

По данным российских властей, обломки дронов также повредили жилые многоквартирные дома, в результате чего один мужчина был ранен.

Власти не раскрыли нанесенный ущерб, но подтвердили атаку обломков беспилотников на нефтебазу комплекса «Шесхарис», контейнерный терминал, береговые сооружения и одно гражданское судно в порту, где были ранены трое членов экипажа.

[inf]“Шесхарис” – это крупный экспортный нефтяной-терминал вблизи порта Новороссийск. Терминал Шесхарис является конечной точкой трубопроводов компании Транснефть. Это стратегически важный узел для экспорта российской нефти и нефтепродуктов через Черное море.[/inf]

Российские власти в последнее время все повреждения из-за атак беспилотников объясняют падением обломков. Об ударах долетевших БПЛА в их сводках не говорится.

“Фрагменты беспилотников затронули нефтебазу комплекса «Шесхарис», контейнерный терминал, береговые сооружения и одно гражданское судно в порту, где ранены трое членов экипажа”, - так звучит сообщение краснодарского губернатора.

По данным Минобороны РФ, всего за ночь ПВО сбили 66 БПЛА над всеми регионом и 59 над Черным морем.

В Украине пострадал Киев

Тем временем в Украине также сообщили об ударах дронов. В Киеве, по предварительным данным, в результате ночного отстрела погибли три человека. Об этом заявил мэр Кличко.

Ранее в соцсетях появилось видео, где мужчина рассказывает о смерти своих родителей в одной из квартир, подвергнувшихся удару.

Он заявил, что прямо на их кровать обрушилась бетонная плита.