Россия пригрозила «ответными мерами» Польше, Румынии и Словакии, если с их баз начнут взлетать F-16 ВСУ

Опубликовано: 14.12.2023 11:10 , Обновлено: 04.07.2024

Если истребители F-16 Вооружённых сил Украины начнут взлетать с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии, Москва будет рассматривать это "как их участие в конфликте на Украине". Такое заявление 13 декабря сделал на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Константин Гаврилов, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Вене.

“Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран — членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры”, — процитировало Гаврилова РИА “Новости”.

Глава российской делегации заявил, что “США и их сателлиты” продолжают создавать угрозы безопасности на западных границах России, причем “агрессивный характер” политики западных стран уже “перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности военных доктрин”, а страны НАТО в открытую “закрепляют свои претензии на глобальное и региональное доминирование” и, по его словам, добиваться его “планируют с применением военной силы”.

О том, что использование авиабаз стран НАТО украинскими истребителями может “привести к Третьей мировой войне” после встречи с российским послом в Словакии Игорем Братчиковым написал в своих соцсетях и вице-спикер парламента Словакии Любош Блага.

“Для России это красная линия, и они предупреждают, что дошло бы к открытому столкновению, эскалация могла бы привести к Третьей мировой войне”, — заявил он, выразив мнение о том, что Словакии в данном случае следует “остаться на стороне мира”.

Напомним, Киев этим летом получил гарантию от властей Нидерландов и Дании на передачу ему американских истребителей F-16. Первые самолеты Украина, как ожидается, может получить уже в 2024 году.

Дания и Нидерланды пообещали Украине более полусотни истребителей F-16. Когда?