Украина уничтожила шесть самолетов на российской военной авиабазе в Ростовской области - Reuters. Что сказали в РФ?

Опубликовано: 05.04.2024 13:39 , Обновлено: 04.07.2024

Украина атаковала дронами российскую военную авиабазу "Морозовск" в Ростовской области, уничтожив при этом не менее шести самолетов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в киевской разведке. Минобороны РФ проинформировало об уничтожении 44 беспилотников над регионом.

По информации Reuters, операцию проводила Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с военными. Источник не уточнил, как именно организовали атаку, однако рассказал о повреждении как минимум восьми боевых самолетов.

Как рассказали украинские СМИ, порядка 20 российских солдат погибли или получили ранения в результате атаки. На аэродроме, по информации также украинских медиа, были расположены истребители Су-27, а также фронтовые бомбардировщики Су-34, которые российская армия применяет для атаки на города в Украине и позиции ВСУ.

Министерство обороны России утром 5 апреля сообщило о 44 беспилотниках, которые средства ПВО уничтожили над территорией Ростовской области.

Губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале подтвердил атаку и рассказал, что “никто из людей не пострадал”, “незначительный ущерб” был нанесен местной электроподстанции, из-за чего порядка 600 жителей остались без энергоснабжения, аварийные службы завершают ремонтные работы.

Ранее Telegraf.news сообщал, что дроны впервые с начала войны в Украине атаковали Татарстан в РФ. Тогда агентство РБК проинформировало о семи пострадавших. Украинские СМИ со ссылкой на источники рассказали, что за атакой на Татарстан стоит Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Дроны впервые атаковали Татарстан. Это в 1265 км от границы России с Украиной