Дроны впервые атаковали Татарстан. Это в 1265 км от границы России с Украиной

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Опубликовано: 02.04.2024 10:12 , Обновлено: 02.04.2024

Утром 2 апреля дроны впервые с начала войны в Украине атаковали Татарстан в РФ. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов. В соцсетях распространили видео атаки.

“Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен”, - написал Минниханов в своем Telegram-канале.

Однако, по его словам, в результате “разрушения помещения” пострадали несколько человек, им оказывают необходимую помощь.

Позже агентство РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Татарстана уточнило число пострадавших в результате атаки БПЛА - это 6 человек. По информации ведомства, троих госпитализировали, еще троих отпустили домой после осмотра врачами.

В 9:17 (мск) РБК со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу сообщила, что число пострадавших возросло до 7.

Украинские СМИ со ссылкой на источники рассказали, что за атакой беспилотников на Татарстан стоит Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По словам местных жителей Елабуги, около шести утра взрывы прозвучали на территории особой экономической зоны “Алабуга”, расположенной за городом. От взрыва пострадали завод и общежитие.

Фото: Telegram-канал "ДПС Елабуга"

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